Activiteiten Scheveningen versoberd

De organisatie van de Volvo Ocean Race Finish heeft in nauw overleg met de gemeente Den Haag besloten de activiteiten vrijdag door te laten gaan in aangepaste vorm. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het bootongeluk donderdag waarbij een dode en enkele gewonden vielen.

Er zullen op vrijdag uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden geen rib-boat experiences georganiseerd worden. De rubberboten worden alleen ingezet om gasten te vervoeren. Gedurende de dag wordt de muziek versoberd. Voor aanvang van het concert in de avond wordt 1 minuut stilte gehouden.

Het terrein gaat vrijdagochtend op de geplande tijd van 10.00 uur open, meldt de organisatie.