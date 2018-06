Bank geeft spullen terug na kluisjesroof

De Rabobank in Oudenbosch gaat beginnen met het teruggeven van waardevolle spullen aan gedupeerden van de kluisjesroof die begin maart werd gepleegd. Een woordvoerster van de Rabobank bevestigt berichtgeving hierover door Omroep Brabant. Het gaat om ongeveer vijfduizend voorwerpen die door de rovers uit de kluisjes werden gehaald, maar door hen werden achtergelaten.

De betrokkenen ontvangen vrijdag een brief hierover van de bank. ,,Op 9 juli beginnen we met het teruggeven. Eerst de zaken die slechts door één iemand worden geclaimd, daarna de voorwerpen die door meerdere mensen worden aangewezen als hun eigendom.” Wanneer die laatste fase precies ingaat, is nog niet bekend.

Spullen waarvan meerdere mensen denken dat die van hun zijn, zijn bijvoorbeeld munten of sieraden, zegt de woordvoerster. ,,Het kan gaan om voorwerpen die erg op elkaar lijken en niet in detail herinnerd worden.”

Het teruggeven van alle items aan de honderden gedupeerden neemt waarschijnlijk enkele maanden in beslag.