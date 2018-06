Bezoek koning aan Volvo Ocean Race aangepast

Het programma van het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Volvo Ocean Race in Scheveningen vrijdag is aangepast vanwege het fatale bootongeluk dat donderdagavond plaatsvond in de haven. Volgens een woordvoerder van het evenement heeft de koning een ontmoeting met de hulpdiensten en mensen die betrokken waren bij de reddingsactie.

De ontmoeting is op het terrein van de Volvo Ocean Race en komt in de plaats van een demonstratie van innovaties op het gebied van onderwaterdrones.

Bij de aanvaring van een stalen motorboot met een snelle rubberboot (een RIB) kwam een persoon om. Drie slachtoffers raakten gewond, van wie een ernstig. Zeven mensen werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Vanwege het ongeluk werd eerder al besloten andere activiteiten op vrijdag aan te passen.