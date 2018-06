Bij een brand in een appartementencomplex voor senioren is vrijdagavond in Winschoten (Groningen) een persoon om het leven gekomen. Een andere bewoner raakte gewond.

De brand, die snel onder controle was, brak aan het begin van de avond uit in seniorencomplex De Schans aan de Blijhamsterstraat. De meeste bewoners konden in de avond weer terugkeren naar hun woning.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd.