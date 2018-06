Extra alert op natuurbranden door droogte

In een deel van het land zijn de autoriteiten extra alert op natuurbranden. In de provincies Gelderland, Zeeland en in delen van Noord-Holland en Brabant geldt de ‘fase extra alert’, wat vroeger code oranje en rood was.

De autoriteiten hebben preventieve maatregelen getroffen vanwege de hogere risico’s op natuurbranden. Dagelijks vinden controles plaats door politie en boswachters. Vanaf vrijdag wordt boven de Veluwe gevlogen om eventuele beginnende brandjes tijdig te ontdekken. En in alle grote natuurgebieden liggen calamiteitenroutes voor hulpdiensten en zijn extra waterputten aangelegd.

Bij een zeer grote brand zal Defensie de brandweer te hulp schieten met blushelikopters.