Gemeente mag kiezen uit twee milieuzones

Gemeenten die een milieuzone willen invoeren, moeten vanaf 2020 kiezen uit twee varianten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maakt daarmee een einde aan de ,,wirwar van verschillende zones”, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze wil dat automobilisten weten waar zij aan toe zijn.

Of gemeenten een milieuzone invoeren, mogen ze zelf beslissen. Maar als ze daarvoor kiezen, gaat de keuze voortaan tussen ‘geel’ en het strengere ‘groen’. In een gele zone zijn alleen dieselauto’s van de zogeheten Euroklasse 3 of hoger welkom. Dat zijn doorgaans auto’s van na de eeuwwisseling. Een groene zone is alleen toegankelijk voor Euroklasse 4 of hoger. Die auto’s zijn nieuwer en stoten minder fijnstof en stikstofoxiden uit.

Alle benzineauto’s blijven in milieuzones welkom. Daar valt maar weinig winst te behalen volgens Van Veldhoven. Bovendien blijft het systeem op deze manier eenvoudig.

Steden die al een milieuzone hebben, zoals Rotterdam, en steden die ertoe hebben besloten, zoals Arnhem en Maastricht, brengen die in lijn met de nieuwe regels.