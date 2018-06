Hitte maakt marathon Apeldoorn onzeker

Als de temperatuur zaterdag heel de dag boven de dertig graden blijft, wordt overwogen om de marathon in Apeldoorn niet door te laten gaan. Tijdens het evenement worden in ieder geval extra voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de verwachte hitte, meldt een woordvoerder.

De Midzomermarathon met diverse afstanden door de bossen start vanaf 17.00 uur, maar kan vanwege de temperatuur later beginnen. De zegsman laat weten dat het aantal watertappunten is verdubbeld tot vijftien, zodat de 1300 lopers genoeg kans hebben op verkoeling. Ook fietsen er hulpverleners mee. Als deelnemers echt op hun tandvlees lopen, worden ze uit de wedstrijd gehaald. ,,Dat zullen we vooraf ook duidelijk communiceren.”