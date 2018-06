Honderden klachten over gebruik gegevens

Een maand geleden gingen de nieuwe Europese privacyregels in, en inmiddels hebben meer dan zeshonderd mensen een klacht ingediend over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Veel mensen vinden het moeilijk om hun informatie verwijderd te krijgen, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo is het lastig om een nieuwsbrief op te zeggen.

Ook hebben mensen er bezwaar tegen dat hun gegevens bij derden belanden. Een andere veelgehoorde klacht: mensen krijgen niet te zien welke gegevens over hen worden bewaard, terwijl ze wel recht hebben dat te weten.

De Autoriteit is de privacywaakhond van de overheid en controleert of bedrijven en instellingen zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De instantie heeft inmiddels ongeveer vierhonderd klachten onderzocht.