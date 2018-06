Huis voor Klokkenluiders heeft nieuwe baas

Wilbert Tomesen wordt de nieuwe baas van het Huis voor Klokkenluiders. Hij moet de organisatie hervormen. Vanwege problemen was het vorige bestuur eind vorig jaar vertrokken.

Tomesen gaat op 1 juli aan de slag. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met zijn benoeming. Hij is nu vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en was daarvoor officier van justitie. Tomesen volgt hoogleraar Erwin Muller op, die de afgelopen maanden waarnam als voorzitter van het Huis.

Het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht is opgezet om mensen te helpen als zij misstanden bij hun bedrijf of bij de overheid willen melden. Het huis heeft twee vleugels: de ene kant adviseert mensen die een klacht willen doorgeven, de andere kant onderzoekt mogelijke misstanden. Die indeling maakt het moeilijk om de organisatie aan te sturen, concludeerde een adviseur na onderzoek. Hij stelde voor om een compleet nieuwe organisatie op te zetten.