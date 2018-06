Kamer geschokt door deel gasdeal

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd omdat de Staat voor een groter deel moet meebetalen aan 6000 oude schadegevallen door aardbevingen in Groningen. In een marathondebat over het beëindigen van de gaswinning meldde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dat deze gevallen onder een nieuw akkoord met de NAM en haar aandeelhouders Shell en ExxonMobil vallen.

Regeringspartijen CDA en D66 toonden zich verbolgen. Agnes Mulder (CDA) zei ,,toch wel redelijk in shock” te zijn. Ze deed een dringend moreel appel op de bedrijven om helderheid te geven. Ze weten zelf ook dat ze deel hebben aan die 6000 schadegevallen, zei Mulder.

,,Het hoge woord is eruit”, aldus Sandra Beckerman van oppositiepartij SP nadat Wiebes het had erkend. ,,Ik vind het heel pijnlijk.” Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA sprak over een heel lelijke aap uit de mouw: ,,Hier wreekt zich dat de minister zijn gang ging zonder instemming van het parlement vooraf. Een financieel en moreel onbegrijpelijk akkoord.”