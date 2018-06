Moeder dode baby op balkon voor rechter

Op haar twintigste verjaardag verschijnt volgende week vrijdag voor de eerste keer de Schiedamse voor de rechter die ervan wordt beschuldigd haar baby vlak na de bevalling te hebben gedood.

Buurtbewoners ontdekten het lichaampje van het kind in april in een vuilniszak op het balkon van haar woning in Schiedam. De politie deed daarna uitgebreid onderzoek en arresteerde na vijf dagen de vrouw. Het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden het kind werd geboren en of daar nog anderen bij betrokken waren.

De zaak van vrijdag is een zogeheten pro-formazitting, waarin de verdediging onderzoekswensen kan indienen. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later.