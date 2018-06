Nieuw geneesmiddel hepatitis C in basispakket

Vanaf 1 juli wordt een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Vosevi vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten na onderhandeling met de fabrikant over de prijs van het nieuwe geneesmiddel. Tientallen tot honderden patiënten hebben hier baat bij. Chronische hepatitis C is een ziekte die vaak pas na jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en – bij een klein percentage – leverkanker.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is het de achtste keer dat met succes is onderhandeld over de vergoeding van een geneesmiddel voor deze ziekte. Een behandeling van twaalf weken met Vosevi kostte oorspronkelijk 51.000 euro. Die kosten liggen volgens het ministerie nu lager, maar hoeveel lager kan VWS niet zeggen ,,vanwege de vertrouwelijkheid van de afspraken met de leverancier”.

In 2015 en 2016 leidden prijsonderhandelingen met farmaceuten tot een totale besparing van 155 miljoen euro. De resultaten over 2017 worden later dit jaar bekend.