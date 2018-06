Ontsnapte pelikaan Artis gevangen

Een pelikaan die vrijdag ontsnapte uit Artis is gevangen, meldt een woordvoerder van de dierentuin. De vogel is geschrokken en wordt onderzocht door een dierenarts. De bedoeling is dat het dier zaterdagochtend terug wordt geplaatst bij de groep in de dierentuin.

De vogel werd vrijdagochtend zwemmend gezien in het Entrepotdok naast Artis en ook op de Sarphatistraat en de Oostenburgergracht. De pelikaan kon gevangen worden toen het dier even uitrustte op het spoor tussen station Muiderpoort en Amsterdam-Centraal. Een trein moest een ongeplande stop maken om werknemers van Artis in staat te stellen de vogel van het spoor te halen.

Volgens de woordvoerder komt het vaker voor dat een pelikaan ontsnapt.