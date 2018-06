Pechtold (D66) wil EU-minister van Defensie

D66-voorman Alexander Pechtold wil een Europese minister van Defensie. Dan staan Europeanen onder bevel van Europeanen, zo zei hij op de door D66 georganiseerde bijeenkomst Nacht van Europa in Amsterdam.

Pechtold maakte duidelijk er geen problemen mee te hebben als een Nederlander onder het bevel komt te staan van een Fransman, of andersom. D66 pleit al langer voor een Europese krijgsmacht. Dat betekent uiteindelijk ook een minister van Defensie van de Europese Unie, betoogde Pechtold.

,,Dan komt de dag dat we militairen zien met een blauw-gele helm. En er is natuurlijk ook ruim plaats voor de oude vertrouwde nationale kleuren”, aldus Pechtold.

Volgens hem is het harde noodzaak de bescherming van Europa gezamenlijk te doen. ,,Het beste antwoord op America First luidt: Europa één”, zei hij, nadat hij eerder over het ,,onberekenbaar, losgeslagen Witte Huis” had gesproken.