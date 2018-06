Een politieachtervolging over de ring van Rotterdam is voor twee mannen geëindigd op de A15 bij Hardinxveld-Giessendam. Daar schoten de verdachten door de vangrail. De mannen zijn aangehouden en worden door ambulancepersoneel onderzocht.

In Berkel en Rodenrijs hebben de twee mogelijk een filiaal van Albert Heijn beroofd. ANWB en Rijkswaterstaat melden dat de A15 richting Rotterdam dicht is. Richting Nijmegen is één rijstrook open.