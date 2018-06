Slob zwijgt nog over bezuinigingen NPO

Minister Arie Slob (Media) wil zich nog niet uitlaten over dreigende bezuinigingen op journalistieke programma’s bij de NPO. ,,Laten we even afwachten hoe het de komende maanden gaat’’, zei hij vrijdag.

Deze week kwam naar buiten dat de NPO plannen heeft om te bezuinigen op het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Ook Brandpunt+ en Tegenlicht zijn genoemd als programma’s die mogelijk te maken krijgen met maatregelen om de dalende reclame-inkomsten te compenseren.

,,Uiteindelijk zullen we bij de begroting definitief vaststellen wat er voor 2019 moet gebeuren, maar dat moment is er nu nog niet’’, aldus Slob.

De minister zei natuurlijk zelf ook een mening te hebben over bepaalde programma’s, maar zich daar nu niet over uit te willen laten. ,,Het ene programma maakt me warmer dan het andere programma, maar in die discussie moeten we nu niet met elkaar verward raken.’’