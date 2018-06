TNO: oplossen van lichaam dode is veilig

Het volledig oplossen van een stoffelijk overschot is veilig voor de mensen die dat werk doen. De techniek, resomeren, is ook niet schadelijk voor het milieu. Dat concludeert TNO na een onderzoek in opdracht van uitvaartorganisatie Yarden.

Bij resomeren wordt een lichaam ondergedompeld in kaliumhydroxide. Dat wordt vervolgens opgewarmd en na drie uur blijven alleen wat botweefsel, protheses en tanden over. De rest is opgelost.

Op dit moment zijn er drie keuzemogelijkheden wanneer iemand is overleden: begraven, cremeren of het lichaam doneren aan de wetenschap. Onder sommige omstandigheden is een zeemansgraf ook toegestaan. Resomeren en cryomeren (bevriezen) zijn niet toegestaan. Yarden wil resomeren graag aanbieden, maar daarvoor moet de Wet op de Lijkbezorging worden veranderd.