Verkeer Randstad muurvast

Rijkswaterstaat adviseert mensen die over de weg vanuit Rotterdam of Den Haag naar Amsterdam willen rijden, hun reis uit te stellen. Op de A4 bij Roelofarendsveen woedde brand in de cabine van een vrachtwagen die ook nog een klapband had. Niemand raakte gewond.

De A4 is ter hoogte van Roelofarendsveen afgesloten en dat kan nog wel enige tijd duren, aldus een woordvoerder. ,,Ook op de omrijroutes over de A15, A12 en A44/N44 staat het verkeer muurvast.” Op deze snelwegen was het sowieso al druk vanwege allerlei evenementen en door strandgangers.

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor een ‘zware vrijdagavondspits’.