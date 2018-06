Vliegtaks drukt vraag naar tickets nauwelijks

Het kabinet verwacht niet dat de introductie van een vliegtaks tot veel minder vraag naar vliegreizen zal leiden. Tickets worden de komende tijd toch wel duurder, mede door de schaarse beschikbaarheid van capaciteit op Schiphol. Met de extra winst die luchtvaartmaatschappijen daardoor maken, kunnen zij de belasting in belangrijke mate voor eigen rekening nemen.

Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van FinanciĆ«n heeft laten doen naar de effecten van een vliegtaks. In het regeerakkoord is vorig jaar al afgesproken dat zo’n belasting er in 2021 komt, liefst in Europees verband maar als dat niet lukt op nationaal niveau. Alleen de manier waarop moet nog nader worden uitgewerkt.

Het kabinet polst de komende maanden hoe de luchtvaartbranche erover denkt. Belanghebbenden kunnen hun mening geven over de verschillende varianten die op tafel liggen. In het najaar wordt gekozen welke variant tot een wetsvoorstel wordt uitgewerkt.