Wiebes vindt akkoord klimaatwet ‘schitterend’

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is blij met het akkoord dat afgelopen week werd bereikt over een nieuwe klimaatwet. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP zijn het eens geworden over vastomlijnde doelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot in de komende decennia.

Wiebes benadrukt dat de coalitiepartners zich al vorig jaar in het debat over de regeringsverklaring bereid hebben verklaard tot samenwerking met andere partijen. ,,Toen is dit als een voorbeeld genoemd en dat hebben ze nu gerealiseerd. Dat vind ik schitterend”, aldus de bewindsman.

De nieuwe klimaatwet stelt een helder doel: in 2050 moet de energieopwekking in Nederland CO2-neutraal zijn. ,,Dat is niet vrijblijvend”, benadrukte Wiebes. Hij noemde de doelstelling haalbaar en betaalbaar. ,,Maar je moet wel tijdig beginnen, en tijdig, dat is nu.”