Camping in Wedde bedreigd door brand

Camping Wedderbergen in het Groningse Wedde is zaterdag korte tijd voor een deel ontruimd in verband met een brand naast de camping. Daar stond een graanveld in brand en dat gaf nogal veel rook. Ook bestond het risico dat de brand zou overslaan door zogeheten vliegvuur (brandende deeltjes die door de wind worden verspreid).

Campinggasten werden allemaal naar de binnenplaats gedirigeerd. Ook de naastgelegen N368 was afgesloten.

Na korte tijd meldde de brandweer dat de brand onder controle was en zich niet verder zou uitbreiden. Op de camping hebben de hulpdiensten een verzorgingspost ingericht, waar mensen die rook hebben ingeademd zich kunnen laten nakijken door ambulancepersoneel.