Directeur NTR pleit voor ander omroepbestel

De publieke omroep kan met minder geld gewoon blijven draaien én programma’s als Andere Tijden, Tegenlicht en Brandpunt+ behouden. Maar dan moet het huidige bestel wel op de schop. Dat zegt Paul Römer, directeur van de NTR in het AD.

Hij pleit voor een drastisch andere inrichting van de publieke omroep. In zijn optiek moeten omroepen verder als productiehuizen en zijn zij niet langer verzekerd van zendtijd. Voortaan zullen zij alleen programma’s op televisie krijgen als de NPO deze bestelt. De traditionele omroepen krijgen veel minder zeggenschap. ,,Vergelijk het met een voetbalbond die over elk besluit met alle aanvoerders van de clubs moet overleggen. In die situatie zitten we nu met de omroepen. In de toekomst beslist de NPO zelfstandig.’’

Voor Römers eigen omroep, de NTR, houdt zijn plan in dat deze opgaat in een fusie met de NOS (net als de NTR een omroep met een status aparte) en de NPO.