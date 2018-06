Flesje water kan autobrand veroorzaken

De brandweer in Roermond waarschuwt mensen dat een flesje water in de auto kan leiden tot brand. Als de zon erop schijnt, kan het water als vergrootglas werken en brand veroorzaken. Laat daarom nooit een flesje water liggen in het volle zonlicht in de auto, waarschuwt de brandweer zaterdag.

De Limburgse spuitgasten baseren zich op een waarschuwing van collega’s uit het Amerikaanse Oklahoma. Die maakten gewag van een Amerikaan uit Idaho, die bij terugkeer van zijn lunchpauze zag hoe rook uit de middenconsole van zijn auto kwam. Hij had een flesje water in de auto laten liggen.

,,In een test die is uitgevoerd door Oklahoma’s Midwest City Fire Department, versterkt het zonlicht de warmte via een waterfles met 120 graden. Hoewel het vuur zich relatief traag ontwikkelt is het toch belangrijk om de juiste maatregelen te nemen. Leg nooit een flesje water op de autostoelen en in het volle zonlicht om een mogelijke brand te voorkomen’’, aldus de brandweer Roermond.