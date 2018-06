Laatste Robeco SummerNights onder huidige naam

Met het openingsconcert ‘Gershwins Summertime’ begint zaterdag de dertigste editie van de concertreeks Robeco SummerNights. Het is de laatste keer dat de zomerprogrammering van het Concertgebouw in Amsterdam deze naam draagt, want sponsor Robeco liet in mei weten te willen stoppen met het evenement.

Voor ‘Gershwins Summertime’ nodigde dirigent Troy Miller zangeressen Laura Mvula en Gretchen Parlato uit. Hun optreden met het Radio Filharmonisch Orkest is bedoeld als ode aan de zomer. In juli en augustus volgen nog ruim tachtig concerten, waaronder veel filmmuziek en klassieke muziek. Verder brengen onder anderen Barry Hay, Lucas Hamming, Anne Soldaat en Sandra van Nieuwland een eerbetoon aan Elvis Presley en treedt Jett Rebel op. Het afsluitende concert komt van philharmonie zuidnederland. De populaire concertreeks trok vorig jaar 83.000 bezoekers.

Vermogensverzekeraar Robeco wil vanaf volgend jaar in plaats van cultuur meer in educatie investeren, en richt daarom een stichting op voor talentontwikkeling bij scholieren in minder bevoorrechte posities. Het Concertgebouw wil wel graag door met de zomerconcerten, en zoekt daarom een andere geldschieter.