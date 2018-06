Oudste veteranen op jaarlijkse Veteranendag

André de Pon is 105 jaar. Hij was al de oudste die ooit een koninklijk lintje kreeg en nu is hij als oudste mannelijke veteraan te gast op de jaarlijkse Veteranendag zaterdag in Den Haag. De Pon wordt vergezeld door de oudste vrouwelijke veteraan, de honderdjarige Antonia Francisca Krijgsman-Van den Hurk.

De veertiende Nederlandse Veteranendag dag begint met een besloten bijeenkomst in de Ridderzaal waar minister-president Mark Rutte de dag opent. Dat doet hij in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en minister Ank Bijleveld van Defensie.

Aansluitend is op het Binnenhof een medaille-uitreiking waarbij zestig veteranen die onlangs zijn teruggekeerd van een missie een herinneringsmedaille krijgen. Vier oud-militairen krijgen een bijzondere onderscheiding opgespeld. Na afloop van deze ceremonie ontmoet de koning Sophie van Es uit Barendrecht, de elfjarige winnares van de Fotowedstrijd Veteranendag 2018.

Tijdens al deze plechtigheden is het Malieveld al open voor het publiek. Op het festivalterrein zijn onder meer militaire voertuigen en een F16-simulator te zien. Vanaf half drie zijn er ook muzikale optredens.

Om 13 uur begint het traditionele Nationaal Defilé, dat door de koning wordt afgenomen op de Kneuterdijk. Ruim honderd detachementen met veteranen, militaire muziekkorpsen en actief dienende militairen van alle krijgsmachtdelen trekken langs.

Verder staat een zogeheten flypast op het programma met F16’s, Chinooks, Apaches, C 130’s (transportvliegtuig) en historische toestellen.

Vorig jaar trok de Veteranendag 95.000 bezoekers.