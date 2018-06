Segers wil NAVO-lid Turkije niet meer helpen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt in een interview met De Telegraaf dat Nederland niet langer Turkije in NAVO-verband te hulp moet schieten als dat land wordt aangevallen. ,,Ik voel me niet geroepen om Turkije te verdedigen tegen een tegenreactie die het zelf heeft uitgelokt”, zegt hij zaterdag in de krant.

Segers wil dat Nederland zich ,,krachtiger uitspreekt” tegen de Turkse regering onder leiding van president Recep Tayyip Erdogan. De politicus wil dat Nederland niet langer de ,,onvrije verkiezingen” faciliteert.

De Turkstalige verkeersborden die de weg wezen naar de kieslokalen waar gestemd kon worden voor de verkiezingen zijn bij de CU verkeerd gevallen. Segers hierover: ,,Die borden vertellen een groter verhaal. Ze vertellen dat wij een verkiezing faciliteren die alleen maar een verdere stap is in de richting van onvrijheid.”