Zorgen basisscholen om VMBO Maastricht

Basisscholen in Zuid-Limburg maken zich grote zorgen over de gang van zaken bij de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO, waaronder het in opspraak geraakte VMBO Maastricht valt. Voorzitter Peter Groos van het College van Bestuur van Kom Leren, een koepel van twintig basisscholen in Zuid-Limburg, zei zaterdag dat er zelfs ideeën bestaan om zélf voortgezet onderwijs in Maastricht te gaan opzetten. Want buiten het LVO zijn er in de Limburgse hoofdstad eigenlijk geen alternatieven.

,,Onze zorgen reiken verder dan alleen VMBO Maastricht”, benadrukte Groos naar aanleiding van berichtgeving in dagblad de Limburger. ,,,Als het LVO de problemen niet oplost, kunnen wij niet anders dan ons ermee bemoeien. Een alternatief is er voor leerlingen in Maastricht niet, tenzij ze uitwijken naar Gulpen, Valkenburg of België.”

LVO stopte in 2012 vwo, havo en vmbo in afzonderlijke gebouwen. Een slechte zaak, vindt Groos. ,,Wij hebben al vaker gezegd: er moeten zeker twee brede schoolgemeenschappen in Maastricht komen.”