Zwanen gewassen bij Maeslantkering

Met olie besmeurde zwanen kunnen vanaf zaterdag gewassen worden bij het speciaal ingerichte opvangcentrum bij de Maeslantkering in Hoek van Holland.

In het begin van de week is gestart met de opbouw van de locatie die nodig was omdat vele vogels en vooral zwanen in aanraking waren gekomen met stookolie. 200 ton van het spul lekte vorige week uit een olietanker die in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam tegen een steiger was gebotst.

Volgens Rijkswaterstaat kostte het tijd om de waterleidingen aan te sluiten en de stroomvoorziening te regelen. Maar alles is nu gereed. Zo’n zeshonderd zwanen zullen in de opvanglocatie schoongemaakt worden.