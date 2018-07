Brand in afvalberg Hengelo nog lang niet uit

De brandweer in Twente denkt mogelijk nog dagen nodig te hebben om de grote brand te blussen die woedt in een hoop afval bij het afvalwerkingsbedrijf Twence in Hengelo. Sinds zaterdagavond staat op het terrein van Twence aan de Boldershoekweg een berg afval van 100 bij 100 meter en 20 meter hoog in brand.

Aanvankelijk meldde de brandweer dat het om een berg van 500 bij 500 meter ging, maar dit bleek een vergissing.

Bij de brand komt veel rook vrij, die richting Deventer trekt. Omdat de rook opstijgt, veroorzaakt hij volgens de brandweer vooral stankoverlast. De stank is tot in de wijde omgeving te ruiken, maar niet schadelijk voor de gezondheid. Er zijn ook verder geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. De brandweer raadt mensen wel aan ramen en deuren gesloten te houden. Zolang de brand woedt, zal de overlast aanhouden.

De oorzaak van de brand is niet bekend.