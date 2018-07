Cao-ultimatum politiebonden loopt af

Het ultimatum dat de politiebonden hebben gesteld aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Erik Akerboom voor een nieuwe cao loopt zondag af. De bonden wilden voor 1 juli duidelijkheid over voorstellen voor een andere organisatie en een loonbod.

Tijdens bijeenkomsten van de bonden in de afgelopen weken bleek dat veel politiepersoneel zich gestraft voelt door de voorstellen van de korpsleiding. Vooral de flexibilisering die de leiding wil, met onder meer onbetaalde pauzes en het schrappen van nachtdienstontheffing, is veel agenten in het verkeerde keelgat geschoten.

De bonden ACP, ANPV, VMHP en NPB stellen dat het uiterste wordt gevraagd van de loyaliteit van politiemensen zonder dat daar iets tegenover staat. Zo wijzen ze op de scheve balans tussen werk en privé en de hoge werkdruk.

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als het ultimatum afloopt zonder bevredigende antwoorden van de minister en de korpschef. ,,Dat hangt helemaal af van waar ze mee komen”, zei ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp eerder.