‘Ga niet met zwemband de zee in’

De reddingsbrigade in Den Haag waarschuwt mensen niet met opblaasbare drijfmiddelen de zee in te gaan. Doordat er een harde aflandige wind staat, is het heel gevaarlijk je te laten drijven op bijvoorbeeld een zwemband: ,,Je waait ermee binnen no time naar Engeland! Wij zullen vandaag daarom alle drijfmiddelen preventief uit het water halen!”, meldt de Haagse reddingsbrigade.

Ook wordt gewaarschuwd voor veel kwallen op het strand, een bekend bijverschijnsel van oostenwind. De bovenste laag water stroomt dan van de kust weg en de onderste laag water, met de kwallen, wordt juist naar het strand toe gezogen.