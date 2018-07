Marokko wil uitleg Nederland over woorden Blok

Marokko heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. Ambassadeur Désirée Bonis is gevraagd uit te leggen wat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bedoelde met uitlatingen over de hoge celstraffen die de aanvoerders van de protestbeweging in de Rif zijn opgelegd.

Blok zei woensdag dat die gevangenisstraffen ,,aan de hoge kant lijken”. Kopstukken van de protestbeweging, die corruptie van de autoriteiten en achterstelling van de Riffijnen aan de kaak wil stellen, kregen tot twintig jaar cel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Bonis ,,op ambtelijk niveau” is gevraagd ,,het debat over Marokko dat onlangs in de Tweede Kamer werd gehouden te duiden. Zij heeft daarbij de standpunten van de Nederlandse regering herhaald.”

Bronnen met kennis van zaken zeggen dat Marokko vooralsnog geen excuses eist of een uitbrander wil uitdelen, maar slechts om uitleg heeft gevraagd. Blok benadrukte tijdens het debat ook dat de rechtsgang in Marokko nog niet is afgerond en dat hij zich daarin niet wil mengen.