Nederland herdenkt en viert einde slavernij

Het is zondag 155 jaar geleden dat de Nederlandse regering een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Dit wordt zondagmiddag herdacht bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Onder anderen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen houden een toespraak.

Nakomelingen van slaven van toen dringen al lange tijd aan op officiële excuses door de Nederlandse regering. Die zijn tot nu toe nooit gemaakt. Ook de roep om schadevergoeding klinkt zo nu en dan. Zaterdagavond deed de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en oproep aan het kabinet die excuses te maken. Maar het kabinet neemt dat niet over. De woorden van ,,diepe spijt en berouw” die het vorige kabinet uitsprak, ,,blijven gelden”, zo luidt het.

In 2013 noemde toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher slavernij een ,,mensonterende praktijk” en een ,,schandvlek in onze geschiedenis”. En in 2001 betuigde toenmalig minister van Integratiezaken Roger van Boxtel ,,diepe spijt” voor het slavernijverleden. Hij verklaarde toen dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot groot onrecht.

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam zondag is er muziek van zangeres Edsilia Rombley en vindt er een minuut stilte plaats. Na de bijeenkomst, die rechtstreeks bij de NOS is te zien, worden kransen gelegd en is er een defilé langs het monument. Na afloop van de herdenking vindt in het park traditiegetrouw het Keti Koti Festival plaats, de viering van de afschaffing van de slavernij.

Ook in andere steden, waaronder Rotterdam, Den Haag, Tilburg en Almere, zijn dit weekend herdenkingsplechtigheden en vieringen.