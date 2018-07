Rookverbod horeca: 10 miljoen euro boetes

Tien jaar na de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca wordt er in vrijwel geen enkel restaurant, cafetaria, sportkantine of hotel nog een sigaret opgestoken. Ook in kroegen en discotheken, waar de handhaving volgens toezichthouder NVWA lange tijd problematisch was, wordt bijna niet meer gerookt.

,,Als we zo terugkijken op tien jaar handhaving, mogen we niet ontevreden zijn, maar achteroverleunen kan niet”, zegt Rob Hageman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Horecaondernemers die hun klanten gewoon lieten doorroken na het verbod op 1 juli 2008 zijn voor in totaal meer dan 10 miljoen euro beboet, blijkt uit cijfers van de NVWA. In die periode werden ruim 20.500 boetes en waarschuwingen gegeven. Voor kleine kroegjes werd eerst een uitzondering gemaakt op het rookverbod, maar die kwam in 2014 te vervallen. ,,De laatste jaren zien we ook dat naleving bij de kleine cafés verder is toegenomen. Daarmee lijkt de norm dat de horeca rookvrij is, steeds meer te zijn ingebed”, aldus Hageman.

Het verbod leidde vooral in de eerste jaren tot felle protesten van cafébazen. ,,Vooral de beginperiode was heel onrustig. Niet alleen horecaondernemers verzetten zich tegen het verbod, ook consumenten”, zegt een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De ophef over het rookbeleid is ook nog niet voorbij. Als het aan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ligt, komen er nog veel strengere regels om roken uit te bannen. Zo wil hij dat ook de aparte rookruimtes in horecagelegenheden de komende twee jaar verdwijnen. Daarover voerde hij vorige maand voor het eerst een gesprek met branchevereniging KHN. Volgens Blokhuis is het ook ,,onvermijdelijk” dat roken op het terras wordt verboden.

Maar volgens KHN gaat het verbieden van rookruimtes de horeca heel veel geld kosten. Het voornemen om ook roken op het terras in de ban te doen noemt KHN ,,betutteling ten top”.

Ook Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen begrijpt niets van deze maatregelen. ,,Je hoeft toch niet als niet-roker in een rookruimte te gaan zitten? En als je last hebt van een roker naast je op het terras, dan vraag je hem toch om een eindje verder te gaan zitten? De horeca is een stuk van zijn gastvrijheid verloren. Een droevige zaak dat we deze kant op gaan”.