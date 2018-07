Schepen Volvo Ocean Race open voor bezoek

Liefhebbers van de zeilsport kunnen zondag aan hun trekken komen in de haven van Scheveningen. De zeilschepen die hebben meegedaan aan de Volvo Ocean Race zijn die dag te bezoeken tijdens de Open Boot Tour.

Mensen die een rondleiding willen krijgen op de vloot moeten zich wel vooraf inschrijven bij de informatiebalie van het Race Village. Wie een ticket heeft krijgt toegang voor een bepaalde tijdsperiode. Hiermee wil de organisatie wachttijden beperken. Per boot staan twee bemanningsleden paraat om de bezoekers rond te leiden.

Verder is er zondag een demonstratiewedstrijd regatta zeeroeien. De start is ten westen van de havenmonding, de finish is in de buitenhaven. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan groepscursussen op het gebied van onder meer golfen, beachvolleybal en powerkiten.