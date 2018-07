Slavernijverleden in Amsterdam herdacht

Honderden mensen hebben bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark stilgestaan bij het slavernijverleden. Tijdens de bijeenkomst sprak vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in haar toespraak over ,,kille feiten waarvan elke Nederlander voelt dat het vreselijk is dat ze deel uitmaken van de Nederlandse geschiedenis’’.

Het is zondag 155 jaar geleden dat de Nederlandse regering een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. ,,Samen herdenken wij wat in het verleden is gebeurd, samen houden we de verhalen levend, en samen vieren wij die belangrijke stap naar gelijkwaardigheid en gerechtigheid die 155 jaar geleden is gezet’’, zei Ollongren. Maar zij waarschuwde ervoor dat ,,een gerechtigheid die nooit vaststaat, nooit gegarandeerd wordt, maar te allen tijde onze actieve bescherming verdient’’.

Ook waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen sprak de aanwezigen toe. ,,Gewoonlijk is het de rol van de burgemeester om de lof te zingen van de stad Amsterdam. Om grootse daden te beschrijven en trots te vertellen over successen. Maar vandaag, bij deze herdenking, kan ik niet anders dan het hoofd buigen voor de zwarte kant van de geschiedenis. Denken aan de offers en het lijden van tallozen voor deze stad, door deze stad.” Hij benadrukte dat het ,,een taak is van ons allemaal, maar vooral ook van de bestuurders om ervoor te waken dat een samenleving ooit weer zo kan ontsporen.”

Tijdens de herdenking zong zangeres Edsilia Rombley, gevolgd door een minuut stilte. Na de bijeenkomst legden de aanwezigen kransen neer en liepen een defilé langs het monument.

Na afloop van de herdenking vindt in het park traditiegetrouw het Keti Koti Festival plaats, de viering van de afschaffing van de slavernij.

Ook in andere steden, waaronder Rotterdam, Den Haag, Tilburg en Almere, zijn dit weekend herdenkingsplechtigheden en vieringen.