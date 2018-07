Zitting zaak Holleeder maandag afgeblazen

Wegens ziekte van een van de advocaten gaat de zitting van maandag 2 juli in het proces tegen Willem Holleeder niet door. Dit heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zondag bevestigd.

Het OM kon niet zeggen om welke advocaat het gaat. Een betrouwbare bron meldt aan het ANP dat het gaat om Willem Jebbink. Hij is de raadsman van Holleeders zussen Sonja en Astrid en van zijn ex-vriendin Sandra den Hartog. Holleeder zelf wordt bijgestaan door Sander Janssen en Robert Malewicz. Maandag stonden getuigenverhoren van Holleeders zus Sonja en zijn ex-vriendin Sandra den Hartog op het programma. Jebbink is daar altijd bij aanwezig.

Holleeder staat terecht op verdenking van een reeks liquidaties. Het proces is in februari van start gegaan en gaat nog maanden duren. Naar verwachting wordt het proces dinsdag hervat. Omdat er dan geen getuigenverhoren van een van Jebbinks cliƫnten staan gepland, kan de rechtbank verder met de behandeling van de feiten in een van de deeldossiers: de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra (geliquideerd in mei 2004).