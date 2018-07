1700 illegale geiten ontdekt in Waalre

Tijdens een reguliere controle is op een boerenbedrijf in Waalre bij toeval een illegale geitenhouderij ontdekt. In de stal van het bedrijf staan 1700 jonge geiten terwijl de boer alleen vergunning heeft voor het houden van kalveren en varkens, maakte de gemeente bekend.

De geiten zijn bovendien geplaatst terwijl de provincie Noord-Brabant al een jaar lang geen nieuwe geitenhouderijen meer toestaat wegens gezondheidsrisico’s. Vorig jaar werd uit onderzoek duidelijk dat mensen die in de buurt van een geitenbedrijf wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Volgens de gemeente is er geen kans dat het bedrijf een vergunning krijgt. Waalre heeft aan de eigenaar een dwangsom opgelegd. De gemeente eist dat de geiten op 1 september weg zijn.