Binnenmilieu scholen laat nog vaak te wensen over

Mensen brengen gemiddeld 85 procent van hun tijd binnen door, waarvan zeventig procent in hun eigen woning. Ook kinderen zitten veel binnen, voornamelijk op school. Het is daarom extra belangrijk dat het ‘binnenmilieu’ van scholen kwalitatief van een hoogstaand niveau is. Een gezond binnenmilieu is het antwoord, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de prestaties.

De kwaliteit van het binnenmilieu, het milieu in een ruimte waar iemand verblijft, op scholen is vaak onder de maat. Ziekteverzuim binnen het onderwijs is hoog en er bestaan sterke aanwijzingen dat een slecht binnenmilieu op scholen tot een verhoging van het ziekteverzuim onder leerkrachten leidt. Dit verzuim kan voorkomen worden indien de ventilatie, de temperatuur, de akoestiek en dergelijke op orde zijn.

Vandaar dat het binnenmilieu van scholen en kinderdagverblijven een focus is van de landelijke overheid. Het binnenmilieu wordt onder andere beïnvloed door de manier van bouw en gebruikte materialen, de inrichting, de ventilatievoorzieningen, het aantal bewoners, de ligging (denk aan grondwater), het gedrag van de leerlingen en leerkrachten, zoals roken, de buitenlucht en de weersomstandigheden.

Comfort- en gezondheidsklachten

Een slecht binnenmilieu op scholen, met name als de ventilatie niet toereikend is, kan leiden tot verschillende comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Als een school zich inzet voor een gezond binnenmilieu kunnen klachten als geurhinder, het te koud of te warm hebben, hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, astma-aanvallen en verergering van allergieën voorkomen worden.

Los van deze klachten kan een ongezond binnenmilieu ook invloed hebben op de prestaties van leerlingen. Genoeg reden dus om als school en als overheid hier aandacht aan te besteden.

Wat allereerst belangrijk is, is dat elk klaslokaal beschikt over voldoende en eenvoudig te gebruiken ventilatievoorzieningen. In lokalen met natuurlijke ventilatie, zoals ramen, is bijvoorbeeld al veel te verbeteren als klapraampjes gemakkelijk te openen zijn. Hierdoor kan een leerkracht het raam op een klein kiertje zetten, waardoor er minder tocht ontstaat.

Hoge temperaturen

In lokalen met mechanische ventilatie is de capaciteit van het systeem belangrijk. Tijdig onderhoud en het goed inregelen van de apparatuur zijn hierbij onontbeerlijk. Het geluidniveau is hierbij wel een aandachtspunt: deze moet lager liggen dan 35 decibel (dB). In de lente en zomer kunnen de temperaturen hoog oplopen. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn buitenzonwering, spuivoorzieningen in de gevel en isolatie in het dak. Bij nieuwbouw of renovatie is het goed om deze voorzieningen eventueel meteen mee te nemen.

Tenslotte is het belangrijk dat leerkrachten beter worden voorgelicht over het belang van ventilatie en de (technische) mogelijkheden. Het is belangrijk dat de aanwezige ventilatievoorzieningen goed worden gebruikt. Kou, tocht en stoorgeluid van buiten kunnen redenen zijn om de aanwezige voorzieningen niet optimaal in te zetten. Het vergroten van de bewustwording van leerkrachten zal een gunstige invloed hebben op de luchtkwaliteit in de klas.