Brand bij kantoor VolkerWessels Utrecht

Een kantoor van VolkerWessels Telecom in Utrecht is ontruimd vanwege brand. De circa 250 medewerkers van het pand aan de Zonnebaan zijn geëvacueerd.

De brand is ontstaan in een spouwmuur in het buitentrappenhuis. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand via het dak van het trappenhuis overslaat naar het dak van het pand.

De brandweer heeft de medewerkers verzocht naar huis te gaan. Als gevolg van de rookontwikkeling is het in het kantoorgedeelte van het pand niet meer mogelijk te werken.