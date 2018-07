Dj’s ruilen van stek op Radio 2 en Radio 10

Luisteraars van NPO Radio 2 en Radio 10 horen maandagmorgen drie heel andere stemmen. Het vertrouwde geluid van Gerard Ekdom op Radio 2 om 06.00 uur heeft plaatsgemaakt voor dat van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Op Radio 10 is Jeroen Nieuwenhuize, die twintig jaar lang bij Radio 538 presenteerde, om 10.00 uur voor het eerst te horen.

Roodbeen en Kijk in de Vegte waren al presentatoren op NPO Radio 2. Roodbeen presenteerde sinds 2005 het programma Roodshow voor AVROTROS. Kijk in de Vegte was te horen op zondagmiddag met Bureau Kijk in de Vegte en in de nacht.

Kijk in de Vegte is de sidekick in het BNNVARA-programma Jan-Willem Start Op. Toch is zijn geluid bekender dan dat van Roodbeen omdat Kijk in de Vegte de vaste commentaarstem is van RTL Boulevard en andere televisieproducties.

Oud 3FM-dj Paul Rabbering neemt de plek in van Roodbeen in de avond. Vanaf 22.00 uur presenteert hij Rabbering Laat.

Gerard Ekdom verhuist naar Radio 10 maar is pas vanaf september in de vroege ochtend daar te horen. Hij neemt de plek in van Lex Gaarthuis. Het is nog niet bekend wat hij na Radio 10 gaat doen.