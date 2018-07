Examenfraude Rijswijk gaat stap verder

De fraude met herexamens bij het Rijswijkse Lyceum gaat een stap verder dan eerdere fraudezaken met examens. Volgens de Onderwijsinspectie kwam het – voor zover bekend – nog niet eerder voor dat leerlingen in de gelegenheid gesteld zijn door docenten om hun examenwerk zelf aan te passen. ,,Dat is het bijzondere in deze situatie. In eerdere gevallen werden de examens door de docenten aangepast. Daarbij is het ook voor het eerst dat er meerdere docenten bij de fraude betrokken waren”, zegt een woordvoerder van de inspectie.

De school in Rijswijk (Zuid-Holland) maakte maandag bekend dat zeven leerlingen na afloop van een herexamen de gelegenheid kregen om het gemaakte examenwerk op onderdelen te verbeteren. Vier docenten kregen hierop direct ontslag.

Volgens de zegsman van de Onderwijsinspectie komen er ieder jaar wel enkele meldingen van ‘onregelmatigheden’ voor met examens. In de afgelopen vier jaar stelde de inspectie examenfraude zestien keer vast, waarvan zes in 2017.