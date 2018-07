Franse ‘reuzen’ komen naar Leeuwarden

Leeuwarden krijgt in augustus bezoek van drie reuzen. Het gaat om de 15 meter hoge poppen van het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe, dat speciaal voor het evenement Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa naar het noorden afreist voor een driedaags spektakel.

Het is voor het eerst dat het Franse theater naar Nederland komt. Op 17, 18 en 19 augustus vertellen de enorme poppen het verhaal van De grote schaats in het ijs. Daarin gaat een meisje op zoek naar haar vader, een duiker, daarbij geholpen door de hond Xolo.

,,Leeuwarden met z’n smalle straten is geen voor de hand liggende stad voor een voorstelling”, zei artistiek leider en oprichter van Royal de Luxe Jean-Luc Courcoult maandag tijdens de perspresentatie in het kleinste stadje van Nederland, Madurodam in Den Haag. ,,Waar iedereen zich een reus voelt”, zei een medewerker van de organisatie.

De flamboyante Breton Courcoult is de afgelopen twee jaar enkele keren in Leeuwarden geweest om zich te laten inspireren door de stad en de provincie. Hij vond al snel het onderwerp voor het verhaal dat hij met zijn reuze marionetten wilde vertellen. ,,De strijd tegen het water en het scheppen van nieuw land. Het is uitzonderlijk hoe de Nederlanders dit hebben gedaan”, aldus de Fransman.

Loco-burgemeester en wethouder cultuur van Leeuwarden Sjoerd Feitsma is trots dat het Franse gezelschap naar zijn stad komt. ,,Ik ben gaan kijken in Genève naar Royal de Luxe, een stad met 875.000 inwoners. Leeuwarden is veel compacter waardoor het perspectief van die reuzen zal veranderen”, zei Feitsma.

De organisatie van Culturele Hoofdstad verwacht 450.000 bezoekers voor de reuzen. Eind juli komt het materiaal waaruit de poppen worden opgebouwd en worden bediend in zeecontainers over de weg naar het noorden. Tweehonderd lokale vrijwilligers vormen een lint door de stad om te zorgen dat de reuzen hun wandeling kunnen maken.