Gestolen auto rijdt tegen boom, drie gewonden

Bij een achtervolging door de politie in het Drentse Foxwolde is een bestuurder met een auto tegen de boom gebotst. Het voertuig vloog daarna in brand. De 23-jarige bestuurder uit Groningen en een inzittende raakten zwaargewond. Een derde passagier liep lichte verwondingen op.

De agenten kregen een melding dat het voertuig gesloten was en gingen achter de auto aan, die daarna bijna direct rechtdoor tegen een boom botste. Hierdoor ontstond brand. Agenten hebben een van de inzittenden die bekneld was geraakt uit de auto gehaald. De anderen konden zelf uit de auto komen, die daarna verder in brand vloog.

De man die lichtgewond raakte, een 22-jarige Amsterdammer, is aangehouden voor diefstal. Hij ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis.

De andere twee zijn nog niet aangehouden omdat ze zwaargewond zijn. Bij de bestuurder is een bloedproef afgenomen.