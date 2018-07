Jongen (4) op Ibiza in zwembad verdronken

Een vierjarig Nederlands jongetje is verdronken in een zwembad in het toeristisch complex Stella Maris op het Spaanse vakantie-eiland Ibiza. De jongen was samen met zijn ouders op vakantie in Stella Maris in de plaats Sant Antoni.

Door onbekende oorzaak viel de jongen zondagmiddag in het zwembad, meldde de Diario de Ibiza maandag. Hulpverleners hadden nog geprobeerd de jongen te reanimeren nadat hij uit het water was gehaald, maar hun pogingen hadden geen succes.

Het vakantieoord Stella Maris is populair bij Nederlandse toeristen.