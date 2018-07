Kamp Amersfoort treurt om Armando

Kamp Amersfoort treurt om het overlijden van de schrijver/kunstenaar Armando afgelopen zondag. Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort, heeft bloemen geplaatst bij de Ladder van Armando. ,,We treuren om het verlies van deze bijzondere persoonlijkheid, die decennialang nauw betrokken is geweest bij Kamp Amersfoort’’, zegt Meershoek. ,,We verliezen in hem een inspirerende en betrokken ambassadeur.’’

De Ladder torent bij Kamp Amersfoort uit boven wat Armando ‘schuldig landschap’ noemde. Het veertien meter hoge beeld is een van de vele kunstwerken die geïnspireerd zijn op zijn oorlogservaringen in Amersfoort.

Armando groeide op bij het kamp, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 35.000 Nederlanders in erbarmelijke omstandigheden gevangen zaten. Als geen ander hield de kunstenaar de beklemmende geschiedenis van het kamp levend.

Kamp Amersfoort eert Armando deze week ook in het bezoekerscentrum aan de Loes van Overeemlaan in Leusden. Daar wordt dagelijks een verkorte versie van Geschiedenis van een plek vertoond. Dankzij die documentaire uit de jaren zeventig, van Armando en Hans Verhagen, kreeg Kamp Amersfoort weer landelijke bekendheid.

Bij het bezoekerscentrum van Kamp Amersfoort zijn ook foto’s te zien van fotografe Cara Louwman, die verweven zijn met kunst van Armando. Ook zijn de boombladeren verkrijgbaar, die Armando belangeloos beschikbaar stelde. De opbrengst van de verkoop komt direct en geheel ten goede aan de vernieuwingsplannen van Kamp Amersfoort.

Tijdens de herdenking op 19 april was Armando jaarlijks trouw aanwezig. Dit jaar liet hij het wegens ziekte afweten.

Armando overleed in zijn geliefde Potsdam, waar hij veel van zijn kunst maakte.