Nederlander niet voorbereid op noodsituatie

Waar kan ik terecht als mijn huis niet meer toegankelijk is door een brand, een gaslek of een evacuatie. Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft daar nog nooit over nagedacht. Ook hebben veel mensen geen toegang meer tot belangrijke gegevens als verzekeringspolissen of telefoonnummers wanneer zij hun huis niet in kunnen. Dat concludeert het Nederlandse Rode Kruis na onderzoek.

Wie zijn telefoon in huis heeft achtergelaten kan volgens het Rode Kruis erg onthand zijn. De meeste mensen hebben telefoonnummers opgeslagen in het geheugen van de smartphone, maar niet in hun eigen geheugen. 66 procent kent het telefoonnummer van de kinderen niet uit het hoofd en 42 procent van de Nederlanders weet het nummer van de partner niet op te lepelen. Daarentegen zegt 80 procent de telefoonnummers op een of andere manier wel te kunnen achterhalen.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat driekwart van de Nederlanders nog nooit met naasten heeft besproken of hij in geval van nood tijdelijk in hun huis zou mogen wonen. De opvang van huisdieren houdt de Nederlander meer bezig. 63 procent van de huisdierbezitters heeft nagedacht over het elders onderbrengen van hun geliefde dier als het niet langer thuis kan blijven.

Het Rode Kruis adviseert de Nederlander om een persoonlijk noodplan te maken. Op de website van de organisatie staat een document waarin belangrijke informatie kan worden opgeslagen. Mensen kunnen het downloaden en opslaan in een cloud of printen.

Ook begint het Rode Kruis maandag een campagne om het persoonlijke noodplan onder de aandacht te brengen. Het publiek wordt via sociale media gevraagd om de ‘one minute to leave’ uitdaging aan te gaan: verlaat binnen een minuut je huis en neem je belangrijkste spullen mee.