Rutte: eerlijk en stevig gesprek met Trump

Premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump hebben elkaar ,,eerlijk en stevig” gesproken over onder meer het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Rutte heeft erop aangedrongen dat beide kemphanen nadenken hoe ze escalatie kunnen voorkomen. Ook ,,Amerika zal daar verder over nadenken”, aldus Rutte.

Maar eerst sneed Rutte de ramp aan met vlucht MH17, vertelde de premier na afloop van zijn eerste bezoek aan Trump in het Witte Huis. Hij heeft de VS ,,zeer bedankt” voor de consequente steun bij het onderzoek naar de toedracht. Nederland had de Amerikanen op dit punt niets te vragen, ,,want Amerika doet al alles wat wij vragen”.

Die eensgezindheid ontbrak bij de bespreking van de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU. Toen was de toon ,,open en stevig bij tijd en wijle”. Maar ,,dat hoort ook zo”, want zo gaat dat volgens Rutte in een familierelatie.

Rutte wees Trump er ook op dat de Amerikaanse export naar Nederland juist groter is dan de import uit Nederland. Tussen de EU en de VS is het omgekeerde het geval, een doorn in het oog van de president. De handel met Nederland levert ook de VS honderdduizenden banen op, zei Rutte. Hij sprak met instemming van Trump de ambitie uit daar een miljoen van te maken.