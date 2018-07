Trump: relatie met Nederland beter dan ooit

De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland is ,,beter dan ooit”, meent de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zei dat bij het verwelkomen van premier Mark Rutte in het Witte Huis. Het is het eerste bezoek van Rutte aan Trump.

De Nederlandse minister-president kwam maandagavond even na achten (Nederlandse tijd) aan bij de ambtswoning van de Amerikaanse president. Die begroette hem bij aankomst en nam hem mee naar zijn kantoor, het Oval Office. Voor het onderhoud van de twee is een klein uur uitgetrokken.

Trump en Rutte spreken onder meer over de internationale handel en de NAVO. Over die twee onderwerpen zijn de Verenigde Staten en Nederland het op meerdere punten niet eens.