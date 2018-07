Verdachte vernielen Israëlisch restaurant vrij

De man die wordt verdacht van het vernielen van de ruiten van een Israëlisch koosjer restaurant in Amsterdam-Zuid mag zijn proces in vrijheid afwachten. De raadkamer van het gerechtshof heeft dit besloten. De 29-jarige man moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag hij niet binnen een straal van honderd meter rond het betreffende restaurant komen.

De rechtbank schorste zijn gevangenneming eind vorig jaar ook al, maar toen de verdachte tot twee keer toe niet verscheen bij de reclassering werd hij in mei toch weer vastgezet. De man moest aanvankelijk tot aan de inhoudelijke zitting op 11 juli in de cel blijven. Zijn advocaat maakte tegen dit besluit echter bezwaar bij het hof.

De verdachte, die een Palestijnse vlag in de hand had, riep bij zijn daad op 7 december onder andere ‘Allahu akbar’. Het restaurant HaCarmel was op dat moment gesloten en er waren geen mensen.

Het incident heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) grote beroering veroorzaakt. De man wordt verdacht van vernieling en diefstal. Door het discriminatie-aspect aan zijn daad en het feit dat het een Israëlisch restaurant betrof, verdient hij wat het OM betreft een hogere straf dan doorgaans voor dit soort misdrijven staat. ,,Het OM zal tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dan ook fors rekening houden met deze context waarbinnen de vernieling en diefstal hebben plaatsgevonden.”